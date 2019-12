Notte da incubo in provincia, il vento spazza via tutto: cassonetti sulle auto

Una notte da incubo quella trascorsa in provincia di Campobasso. Il vento forte a partire da ieri pomeriggio ha causato diversi danni.

In città, nelle contrade e nei paesi dintorno i vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi. Chiamati per tutta la notte da varie parti della provincia, hanno lavorato alla rimozione di alcuni alberi sradicati e finiti per strada perlopiù nelle contrade e lungo alcune strade provinciali.

Le raffiche, hanno sradicato cartelloni pubblicitari che sono finiti sulle carreggiate e spazzato via i cassonetti. Questi ultimi in molti casi hanno finito per danneggiare le auto lasciate parcheggiate negli spazi condominiali o lungo le vie cittadine.

Un allagamento invece ha tenuto impegnati i vigili del fuoco a Cercemaggiore dove sono stati chiamati ad intervenire per l’acqua che ha invaso uno scantinato.

Distrutti anche alcuni gazebo, diverse le segnalazioni di antenne piegate dal vento o cadute dal tetto.