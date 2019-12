Nicola Zio, una vita per il sociale: nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito dal presidente Mattarella

Nel 2013, a soli 41 anni, Nicola Zio è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza concessa con decreto dal Presidente della Repubblica.

Ora per il direttore di filiale della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Guglionesi arriva il titolo di Ufficiale: il gradino superiore del riconoscimento, conferito sempre con decreto del capo della Repubblica.

Una emozione vera per Nicola Zio, che lo scorso 2 settembre ha ricevuto la lettera del Prefetto di Campobasso. “Il 2 giugno 2019 il presidente Sergio Mattarella mi ha insignito di questo nuovo titolo” racconta con un sorriso di gratitudine che conserva una eco di timidezza malgrado il suo “curriculum” di titolo ottenuti sia talmente lungo che si presume debba averci fatto l’abitudine.

E invece è sempre una nuova emozione, come quella che sta sperimentando ora, alla vigilia della cerimonia in programma mercoledì 18 dicembre alle 11 in Prefettura. L’ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato istituito con la legge del 3 marzo 1951: è il primo fra gli ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di Pubbliche cariche di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere i civili e militari”.

Il presidente due volte l’anno con apposito decreto concede le onorificenze, che sono le più importanti perché riconosciuta dalla Costituzione in baso all’articolo 87.

Questa di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana non è l’unica della quale può fregiarsi Nicola Zio ma è certamente la “punta di diamante” del corredo di titoli guadagnati, la più importante di tutte per il direttore attuale della Bcc di Guglionesi che da anni si distingue per una serie di attività socio comunitarie.

Socio Avis e donatore, è vicepresidente della storica Società operaia di Mutuo Soccorso “La Solidarietà” di San Martino in Pensilis, comune nel quale vive con i figli di 18 e 15 anni e la compagna. Figurano, nell’elenco di riconoscimenti, quello conferito dal Sovrano Militare Ordine di Malta per gli aiuti profusi dopo il terremoto nel centro Italia del 24 agosto 2016, quando Nicola Zio si è recato nel territori devastati dal sisma per dare una mano concretamente e con determinazione. “Quella – ricorda – è stata una straordinaria esperienza che mi ha arricchito molto dal punto di vista umano”.

E’ inoltre socio ti socio di diverse associazioni delle Forze Armate, dai carabinieri alla polizia ai finanzieri, e insignito di di numerosi titoli accademici (sono ben 8) tra i quali Accademico di Merito della Norman Academy, con la quale ha ricevuto il Premio Capitolino d’oro omaggio a Ruggero II per le numerose attività culturali e la instancabile promozione di convegni e eventi.

E’ anche cittadino onorario della Real Casa del Besoro per gli alti meriti di solidarietà e umanità, ha conquistato la medaglia d’argento di benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. E ancora: Cavaliere dell’Ordine Reale dei Cavalieri del Besoro, commendatore dell’ordine dei Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere. Un curriculum impegnativo ma lui, che si accinge a ricevere con Come si fa a gestire tutti questi titoli, riconoscimenti, onorificenze? Nicola Zio non perde la sua calma sorridente: “Serve solo un po’ di tempo, ma riesco a trovarlo e lo trovo, ritenendo che si tratti di esperienze importanti. E inoltre – rivela – è sempre bello sentirsi utili, prima ancora che per gli altri, per se stesi”.

Una dimostrazione, la sua storia, di come ci si possa distinguersi anche in un territorio “emarginato” come il Molise. Una regione che in quanto a cittadini di buona volontà, cuore e cervello, non ha nulla da invidiare alle altre.