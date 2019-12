Neve in arrivo nel fine settimana, rinviata ‘Campobasso in fiera’

Accade per la seconda volta: il maltempo costringe di nuovo a rinviare l’evento fieristico ‘Campobasso in fiera’. Si sarebbe dovuto svolgere domenica 29 dicembre, ma l’arrivo della perturbazione che dovrebbe portare i primi fiocchi sul Molise proprio tra sabato e domenica ha fatto cambiare i piani degli organizzatori. E questa mattina – 27 dicembre – l’Anva Confesercenti ha deciso di spostare la manifestazione tornata in centro (precisamente nell’area del vecchio stadio Romagnoli) da un paio di domeniche.

“La manifestazione – si legge in una nota diramata agli organi di informazione – sarà posticipata a domenica 5 gennaio la manifestazione targata Anva Confesercenti in programma, come di consuetudine, ogni ultima domenica del mese, a causa del maltempo previsto per questo fine settimana”.