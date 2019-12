Si comincia subito, oggi 3 dicembre, anche se mancano ancora tre settimane al Natale e si va avanti quasi ininterrottamente fino al 6 gennaio. Presentati in conferenza stampa questa mattina gli eventi del Cartellone natalizio. “Non è stato facile, le risorse sono poche, ma devo dire un grande grazie ai privati che hanno contribuito” ha commentato l’assessore al Turismo, Michele Barile.

È toccato a lui il compito di elencare le varie iniziative. Primo nome da leggere quello di Natal Art, mostra d’arte al Castello Svevo dal 3 al 14 dicembre. Giovedì 5 dicembre concerto di presentazione dell’orchestra di fiati Giuseppe Ragni al cinema Sant’Antonio. Sabato 7 dicembre si passerà all’accensione delle luminarie in centro con inaugurazione dei mercatini in piazza Vittorio Veneto.

Sabato 14 dicembre è il turno dello spettacolo itinerante de ‘I Zampognari’. Domenica 15 dicembre ‘Giochiamo e impariamo’ e Delfina Volley Christmas, entrambi in piazza Monumento.

Giovedì 19 dicembre concerto Gospel in Cattedrale, mentre sabato 21 dicembre Christmas Show in piazza Monumento. Domenica 22 dicembre coro natalizio al Castello Svevo.

Appuntamenti anche alla Vigilia e nel giorno di Natale, col Santa Claus Show in piazza Monumento. Giovedì 26 dicembre spazio a Babbo Natale in vespa.

Martedì 31 dicembre l’atteso Capodanno in piazza. “Avremo dj set e animazione come negli anni passati, ma sui nomi non anticipo nulla finché non avremo certezze” le parole dell’assessore Barile.

Con l’inizio dell’anno invece sabato 4 gennaio Spettacoli e balli dei Campioni del mondo, sempre in piazza Monumento. Stesso giorno per Paesaggi sonori e per clarinetto e pianoforte al cinema Sant’Antonio. Infine il 5 gennaio lo Spettacolo d’Epifania con la Befana in teleferica grazie ai vigili del fuoco di Termoli.

Contestualmente è stato presentato anche il programma di Oleum Termoli, inserito nel cartellone natalizio. L’8 dicembre, in occasione dei 25 anni dell’associazione ‘Città dell’olio’, si comincerà nel primo pomeriggio con un evento di degustazioni, esperienze sensoriali e presentazione di oli nuovi aperti a tutti al Castello Svevo.

Dalle 17 la merenda di una volta per famiglie e bambini. Infine per la serata i ristoratori che si sono resi disponibili proporranno delle ricette tipiche marinare a base di olio extravergine d’oliva. “Sarà una possibilità di promozione per il turismo dell’olio, ma anche con una valenza di educazione alimentare e per la salute” il commento di Malorni.