Mercoledì 18 dicembre alle ore 21 al Teatro Savoia, la Compagnia Teatrale del Dopolavoro Ferroviario “Terza Classe” ripropone, dopo lo strepitoso successo ottenuto al Parco San Giovanni al Festival del teatro Pololare con circa 2000 presenze, un classico per il periodo natalizio: il capolavoro di Eduardo de Filippo “Natale in casa Cupiello”.

Si chiude così un anno da incorniciare per la Compagnia Terza Classe che per il 2020 ha già in programma per il 5 aprile la prima di Napoli Milionaria.

Natale in casa Cupiello”, una delle più famose commedie di Eduardo De Filippo, fu scritta e portata in scena nel 1931.

La prima si tenne al Teatro Kursaal di Napoli, il giorno di Natale appunto.

La scena si svolge a casa Cupiello e il centro della vicenda in un certo senso è il presepe, amorevolmente realizzato ogni anno da Luca Cupiello/Lucariello.Intorno alla rappresentazione della natività, che verrà distrutta da Ninuccia nel primo atto, si dipana la trama: Ninuccia – figlia di Luca -, sposata con Nicolino, ha una relazione con Vittorio (amico di suo fratello Tommasino/Nennillo) che viene alla luce il giorno della vigilia di Natale. Dopo aver scoperto la situazione Luca viene colpito da un ictus.

Tutta la famiglia e il vicinato si ritrovano al suo capezzale, proprio mentre il protagonista rivolge in punto di morte la famosa domanda “Te piace ‘o presepio?” al figlio Nennillo, il quale in questa occasione (a differenza di quanto avvenuto in precedenza) risponde ‘sì’.