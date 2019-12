Era già successo quattro anni fa e la scommessa venne vinta, con lunghe file di spettatori al botteghino. Anche stavolta il cinema Oddo risponde presente all’appuntamento più atteso della stagione cinematografica per il grande pubblico, cioè il ritorno sul grande schermo di Checco Zalone. Il nuovo film dell’attore comico pugliese sarà infatti proiettato per sei volte al giorno e per due settimane di fila, dall’1 al 14 gennaio.

L’unica sala cinematografica rimasta a Termoli, quella parrocchiale della chiesa di San Timoteo, avrà ‘Tolo Tolo’ in concomitanza con l’uscita nazionale, come capita di rado. Ma è un’occasione troppo ghiotta, visto che negli ultimi anni le pellicole di Zalone hanno incassato così tanto da ‘salvare’ il cinema nostrano, almeno in termini strettamente economici.

L’attesissimo ‘Tolo Tolo’ segna il ritorno di Zalone dopo il campione d’incassi ‘Quo Vado’, uscito sempre nei primi giorni dell’anno del 2016. La novità è che per questo film Zalone firma anche la regia, il che segna il suo esordio dietro la macchina da presa. Così sono state programmate sei proiezioni giornaliere: la prima alle 13 e quindi una ogni due ore: 15, 17, 19, 21 e quella finale delle 23. Tutti i giorni per due settimane di fila, senza pause.

Ma nel periodo natalizio l’offerta dell’Oddo sarà particolarmente ricca, con due e in qualche caso anche tre film al giorno a seconda degli orari.

Di particolare interesse ‘Pinocchio’, riadattamento cinematografico realizzato dal noto regista Matteo Garrone della celebre favola di Carlo Collodi. Un film molto atteso che vede nel cast attori di grande richiamo quali Roberto Benigni e Gigi Proietti. Il ‘Pinocchio’ di Garrone sarà al cinema di Termoli proprio dal 25 dicembre e fino al 31 dicembre.

Fra le proposte del periodo anche ‘Il Primo Natale’ e ‘Star Wars 9’ (quest’ultimo anche in 3D), con la speranza di accontentare un po’ tutti i gusti.