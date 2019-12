Natale 2019: sempre più italiani fanno i regali online grazie ai codici sconto

Gli italiani amano il Natale ed ogni anno lo dimostrano quando arriva il momento di acquistare i regali. Questa festa è l’occasione perfetta per dimostrare i propri sentimenti alle persone più care e per condividere momenti di gioia con familiari ed amici.

Per i regali di Natale 2019 gli italiani si stanno ormai organizzando. Quasi il novanta percento di coloro che acquistano regali inizia a ragionare sul pensiero da donare con largo anticipo rispetto al giorno di festa. E’ interessante sottolineare che il cinquanta percento delle persone inizia a preoccuparsi dei regali dal mese di settembre, con ben tre mesi di anticipo.

Sono poche le persone che rimandano l’acquisto all’ultimo momento e che si lasciano ispirare passeggiando tra i negozi. In tanti preferiscono informarsi sui possibili doni da acquistare, avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione da Internet.

Acquistare regali di Natale online non è più la scelta di una ristretta cerchia di persone, ma è diventato normalità per gran parte dei consumatori. Alcuni di essi acquistano online tutti i doni, altri invece adottano una strategia duplice, rivolgendosi sia alla rete che ai negozi tradizionali.

Regali di Natale online: risparmiare con i codici sconto

In rete si possono trovare regali di qualunque tipo, il che spiega come mai sempre più persone decidono di effettuare l’acquisto online invece di rivolgersi al negozio. C’è però anche un altro motivo che rende lo shopping natalizio online ancora più vantaggioso: la possibilità di usare dei codici sconto per risparmiare.

Sono tantissimi i siti che propongono codici promozionali applicabili su svariati categorie di prodotti. Ne sono un esempio i portali di cashback, di cui per esempio Bestshopping è uno dei principali punti di riferimento in Italia: consultando la sezione del sito alla pagina https://it.bestshopping.com/codice-sconto.html è possibile scoprire quali sono i migliori codici sconto da poter sfruttare anche per acquistare anche i regali di Natale.

Soprattutto coloro che hanno intenzione di fare molti acquisti – gli italiani amano lo shopping natalizio, più del trenta percento di loro compra tra i nove e i dodici regali – non dovrebbero perdere l’occasione di risparmiare senza dover acquistare un prodotto di bassa qualità.

Natale 2019: i regali più richiesti in rete

Scegliere un regalo non è sempre facile, bisogna prendere in considerazione i desideri della persona che lo riceverà, ma anche valutare le tendenze del momento. Osservando gli acquisti dei consumatori italiani è stato possibile individuare alcune delle categorie più richieste per i regali di Natale di quest’anno.

Abbigliamento

Ricevere un capo d’abbigliamento o un accessorio per completare il look fa sempre piacere. E’ necessario però conoscere i gusti e lo stile del destinatario del regalo, altrimenti il pensiero potrebbe non essere apprezzato.

Grazie ai codici sconto sull’abbigliamento è possibile acquistare online prodotti dei migliori marchi a prezzo scontato. Sono più di cento i coupon disponibili su Bestshopping, basta cercare quello giusto per godere dei suoi benefici: con alcuni coupon si può applicare una riduzione sul prezzo finale, altri invece offrono al spedizione gratuita.

Gioielli

Anche per il Natale 2019 i gioielli si confermano una scelta molto gettonata. Sfruttando i codici sconto per le gioiellerie online – Pandora e Stroili sono due esempi – si potranno acquistare gioielli di vario tipo a prezzo scontato, da bracciali eleganti e giovanili venduti a poche decine di euro, fino ad esemplari di alta gioielleria per un regalo speciale.

Regalo tecnologico

In un mondo che si affida sempre di più alla tecnologia, fare un regalo tecnologico non è quasi mai la scelta sbagliata. I prodotti appartenenti a questa categoria possono avere dei costi elevati, i quali potranno essere resi più convenienti con dei coupon per gli acquisti online. Su Bestshopping i clienti possono trovare oltre settanta codici sconto per i regali tecnologici.

Il Natale per i più piccoli

I bambini amano i giochi e gli adulti amano vedere i più piccoli felici. Grazie ai codici sconto sui giocattoli e sui prodotti per i bambini, acquistare un regalo per i più piccoli sarà più conveniente. Online si trovano coupon per marchi molto famosi, basti citare a titolo di esempio Lego.