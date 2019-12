Molise Food, dopo Roma punti espositivi in 4 città europee

Dopo Roma, Molise Food è pronto a sbarcare con un nuovo punto espositivo a Siviglia, in Spagna, in preparazione già da diverse settimane, mentre è nella fase di sviluppo del punto di Basilea.

Lo scorso 19 novembre, grazie all’intuizione imprenditoriale messa in campo dalla Fondazione Quid Novi, è nato a Roma il primo punto vendita con il marchio Molise Food.

L’obiettivo per il 2020 è quello di concludere l’attivazione di almeno 4 punti in Europa e nel prossimo biennio di attraversare l’oceano, fermo restando il ponte verso oriente che sta già portando risultati concreti.

Inoltre Fondazione Quid Novi è in trattativa per replicare il modello imprenditoriale utilizzato per Molise Food, con le regioni Abruzzo e Puglia Regioni con le quali, a differenza di quanto accaduto con il Molise, ci sarà una partnership. Una collaborazione che vedrà la piena partecipazione anche dell’ente pubblico.

Come sottolinea il Direttore Generale di Molise Food Francesco Caterina: “Il modus operandi obsoleto e approssimativo, nel trattare i dati di quasi tutte le associazioni in essere, ha portato ad una perdita di nuove generazioni che sono sì interessate alla terra dei propri avi, ma non riescono a comunicare ed interfacciarsi con alcuna associazione che sino ad ora ha operato sul territorio capitolino. Associazioni che non sono in grado di intercettare e gestire il nuovo modo di comunicare e, di conseguenza, associare e coinvolgere”.