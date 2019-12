Mercatini nel centro storico, il consigliere Annuario (Fdi): “Grazie ai commercianti”

Tanta partecipazione nel centro storico di Campobasso all’iniziativa ‘Il Natale al Borgo’, evento organizzato dai commercianti e dal Comitato dei residenti. Un impegno non indifferente per chi, quotidianamente, lavora e vive nel borgo antico del capoluogo.

In un 8 dicembre diverso dagli altri anni, caratterizzato da eventi ufficiali che davano il via al mese più bello, quest’anno l’atmosfera del Natale è stata possibile viverla al centro storico. Mercatini, degustazioni, musica e divertimento il leitmotiv della serata con le luminarie messe a disposizione dai commercianti, che hanno dato lustro e dignità al borgo antico.

“Un sentito ringraziamento per la serata va a tutti coloro, residenti e commercianti, per l’impegno messo in campo, affinché si vivesse l’atmosfera del Natale – ha affermato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – Le tantissime presenze e il divertimento sono stati il miglior riconoscimento per chi si è impegnato per far vivere, come non mai, il centro storico. Il grazie ai commercianti va anche per aver allestito le luminarie, in modo che il Natale possa essere vissuto anche nel borgo antico, che, per la sua peculiarità, deve essere valorizzato tutti i giorni dell’anno”.

“Sicuramente – ha concluso Annuario – le iniziative nel borgo antico proseguiranno, perché chi ci lavora e vive tutti i giorni ben sa le potenzialità, anche turistiche, di un centro storico tra i più belli d’Italia”.