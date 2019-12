Mare grosso, collegamenti con le isole Tremiti ancora interrotti

Se la neve non ha minimamente coinvolto il BassoMolise, il vento che imperversa da giorni rende problematica la vita alle imbarcazioni. Anche oggi 30 dicembre le avverse condizioni meteomarine sono proibitive sul profilo della sicurezza della navigazione.

La forza del mare ha mandato in frantumi la speranza di poter ripristinare i collegamenti tra lo scalo marittimo termolese e le isole Tremiti con la corsa delle ore 9. la motonave non è salpata, e anche il collegamento delle ore 13 è saltato per le stesse ragioni. Tuttavia le previsioni danno il tempo in miglioramento e il vento in calo: domattina, ultimo giorno dell’anno, i viaggi via mare tra Termoli e l’arcipelago delle Diomedee dorebbero tornare regolari.