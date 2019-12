I molisani che domani 16 dicembre saranno a Roma per la manifestazione indetta dai Comitati a difesa della sanità pubblica in Piazza Montecitorio, saranno ricevuti dal Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

A margine della manifestazione è infatti previsto alle 11.30, l’incontro con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il sostegno al documento che i comitati e sindacati regionali presenteranno congiuntamente si accompagnerà alla richiesta, al Ministro Provenzano, di “un impegno a tutela del diritto alla salute per gli ospedali di area particolarmente disagiata nell’ambito della Strategia nazionale delle aree interne.

Obiettivo della Strategia è quello di migliorare ed incrementare i servizi essenziali che, come la sanità, costituiscono le precondizioni di sviluppo per le aree interne. Nel perseguimento di quest’obiettivo devono essere ovviamente garantite le strutture già esistenti come il presidio ospedaliero di area particolarmente disagiata di Agnone” fa sapere il Partito Democratico del paese altomolisano.

“L’impegno per difendere i nostri diritti fondamentali è reso più gravoso dalla preoccupante assenza di garanzie da parte del governo regionale, confidiamo però nella forza di tante persone che con dignità vogliono continuare ad abitare il nostro territorio” conclude il Pd agnonese.