Lega Italiana Fibrosi cistica in piazza per acquisti di beneficenza

Domenica 15 dicembre la Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo sarà a Termoli, in piazza Vittorio Veneto, per vendere prodotti natalizi della LIFC che andranno in beneficenza.

Sarà possibile acquistare panettoni, pandori e torroni per raccogliere fondi per la fibrosi cistica e per l’ospedale di Atri, unico centro abruzzese.

Sarà presente la mascotte ufficiale, ovvero il martin pescatore dal nome Martino. I volontari saranno in piazza dalle 9 alle 14.