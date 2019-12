Le pagine dei libri sono ali per volare su tutti i Natali del mondo

Una delle piccole citazioni dell’attrice americana Helen Hayes più gettonate dalla mania degli aforismi che impazza sul web recita così: “I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri si scopre di avere le ali”.

I libri fanno volare. E se proprio non è possibile, fanno comunque viaggiare. Trasportano avanti e indietro nello spazio e nel tempo, sono al di sopra delle dimensioni che nella vita “reale” possiamo padroneggiare, hanno il potere più straordinario che si possa immaginare: quello di farci vivere mille, centomila esistenze, di farci conoscere l’umanità passata e presente, di aprire le nostre menti e far fiorire i nostri desideri. Quei desideri che ci possono mantenere giovani, coraggiosi, aperti, anche a 80 anni.

I libri sono fatti da chi li scrive ma anche da chi li legge, e sono il mezzo più interattivo del mondo, al cui confronto i social fanno ridere per quanto sono limitati. Alla Biblioteca di Campomarino lo sanno benissimo, ed è questo il motivo per cui hanno realizzato il più bell’albero natalizio del territorio, interamente realizzato con libri e materiale riciclato. Perchè i libri, oltre a fare bene allo spirito, hanno di buono che non sono – e non saranno mai – usa&getta.