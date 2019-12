Lavori ai serbatoi, giovedì 5 dicembre mancherà l’acqua in diverse contrade

Giovedì 5 dicembre mancherà l’acqua in alcune zone di Campobasso. A comunicarlo è Molise Acque che annuncia lavori sul serbatoio di Monteverde e su quello di Colle Impiso. Dunque, un’interruzione della fornitura idrica per le seguenti contrade del capoluogo: contrada Colle Leone, contrada Calvario (compresa la zona del cinema Maestoso), contrada Vallevona, contrada Macchie, contrada Gessiera, contrada San Giovanni in Golfo. Per quest’ultima il riferimento è alle utenze lungo la Statale 87 dalla Taverna del Cortile fino alla zona del passaggio a livello ferroviario.

Disagi dunque inevitabili per alcune centinaia di cittadini che vivono nelle zone indicate. Si resterà senza acqua dalle ore 9 del mattino fino a ora non ancora specificata.