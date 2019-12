L’attore Andrea Roncato a Termoli per lanciare i vini ‘Pasquarelli’

L’attore Andrea Roncato sarà a Termoli sabato prossimo 21 dicembre per presenziare al lancio dei vini a marchio ‘Pasquarelli’. Roncato è un volto noto del cinema e della televisione fin dagli anni Ottanta, divenuto familiare al grande pubblico per la partecipazione in pellicole come ‘L’allenatore nel pallone’ e ‘I pompieri’, ha firmato un contratto per lo sfruttamento dei diritti di immagine con il gruppo Gemmir che in Molise gestisce una catena di supermercati.

Per questo Roncato sarà presente prima al punto vendita ‘Tigre’ di via Montecarlo dalle 17,30 e poi dalle 18,30 al punto vendita ‘Tigre Amico’ di corso Fratelli Brigida a Termoli centro.

La sua presenza è stata organizzata per il lancio dei vini Pasquarelli. La famiglia di imprenditori ha infatti scelto di lanciarsi nel mercato dell’enologia con la produzione di un Cerasuolo e di un Montepulciano doc e di un Pecorino Igp.

La produzione è affidata a una cantina storica di San Salvo, la stessa nella quale il nonno dell’imprenditore Guido Pasquarelli andava a caricare il vino da giovane. Per questo la scelta di unire alla qualità un tocco di sentimento nostalgico nella prosecuzione di una tradizione.

In occasione della sua tappa a Termoli, Roncato sarà disponibile per foto e video, oltre che autografi coi fan. Nei supermercati, oltre che per i classici acquisti prenatalizi, i clienti potranno anche acquistare un tris di vini di produzione a marchio Pasquarelli.