Un evento speciale per tutti i fan di Andrea Roncato. L’attore sarà a Termoli oggi, sabato 21 dicembre, per il lancio dei vini a marchio ‘Pasquarelli’. L’attore reso celebre dalla partecipazione a decine di film e trasmissioni televisive negli ultimi 40 anni, ha di recente firmato un contratto per lo sfruttamento dei diritti di immagine con il gruppo Gemmir che in Molise gestisce una catena di supermercati.

Appuntamento da non perdere quindi oggi pomeriggio: Roncato sarà prima al punto vendita ‘Tigre’ di via Montecarlo dalle 17,30 e poi dalle 18,30 al punto vendita ‘Tigre Amico’ di corso Fratelli Brigida a Termoli centro.

L’occasione sarà il lancio dei vini Pasquarelli, un Cerasuolo e un Montepulciano doc e un Pecorino Igp.

La produzione è affidata a una cantina storica di San Salvo, proprio dove il nonno dell’imprenditore Guido Pasquarelli andava a caricare il vino tantissimi anni fa, per una scelta qualità con un pizzico di nostalgia proseguendo una tradizione.

Roncato sarà disponibile per foto e video, oltre che autografi coi fan. Quindi spazio ai classici acquisti prenatalizi e fra questi la possibilità di portare a casa un tris di vini di produzione a marchio Pasquarelli.