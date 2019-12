Latte dall’estero, le precisazioni dell’azienda Del Giudice

Dopo l’ultima puntata di Report che ha rivelato la lista dei caseifici molisani che utilizzano latte estero, ha scritto alla nostra redazione l’azienda Del Giudice che ha voluto precisare alcuni aspetti della vicenda.

“Con rammarico – scrivono dalla Del Giudice – abbiamo letto il vostro articolo dedicato al latte a cui è stata affiancata la lista che cita Del Giudice che acquista latte dalla Germania. Siamo amareggiati e delusi di essere stati “sbattuti” in questo modo in un articolo senza averci dato nessuna possibilità di replica nello stesso articolo, come prevede la legge.

Avete citato la nostra azienda parlando genericamente solo di latte tedesco ingenerando molta confusione tra i nostri consumatori soprattutto in riferimento al latte fresco che è solo di allevamenti di Abruzzo, Molise e Puglia come regolarmente dichiarato in etichetta.

Il latte Ue viene utilizzato per qualche prodotto caseario destinato ad un canale specifico che non è quello dei punti vendita.

L’’azienda Del Giudice di Termoli, fondata dai tre fratelli Del Giudice Nicola, Vittorio e Ferdinando circa 70 anni fa, punta sulla trasformazione di latte fresco di alta qualità esclusivamente dalle Regioni indicate.

L’azienda è composta da una centrale del latte ed un caseificio, con circa 72 dipendenti e 120 collaboratori; siamo presenti nei seguenti mercati: Puglia (fino a Bari), Abruzzo, Molise e Campania (Napoli e provincia).

Per i formaggi, solo ed esclusivamente su alcune confezioni dei prodotti destinati al canale Horeca, dove non è sufficiente il latte raccolto nelle aziende delle tre regioni, utilizziamo latte Ue, in tali confezioni è tutto dichiarato ed etichettato a norma di legge.

Nulla di tutto questo è emerso dalla lettura dell’articolo.

Come azienda abbiamo realizzato con nostre risorse finanziarie un progetto, presentato a fine 2018, per la riduzione dell’uso di plastica nelle confezioni e nei primi sei mesi del 2019 abbiamo ottenuto una riduzione di plastica di oltre il 30 per cento rispetto allo scorso anno.

Inoltre abbiamo migliorato le confezioni di prodotti caseari freschi aumentando la durabilità degli stessi riducendo in tal modo lo spreco alimentare.

Come impresa del territorio ci spiace essere citati senza nemmeno avere alcuna possibilità di esprimere le nostre ragioni in un articolo che ci ha danneggiato in maniera incalcolabile”.