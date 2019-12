L’Amatori Pescara passeggia al PalaSabetta: vittoria 108-21 sull’Airino

Si chiude con un’altra sconfitta il difficile 2019 dell’Airino basket che questo pomeriggio 22 dicembre è stata superata al PalaSabetta dall’Amatori Pescara per 21-108.

Partita senza storia, come accade ormai in tutte le gare di questo torneo per i gialloblù che affrontano la serie C Silver solo con ragazzi del proprio vivaio. Dopo tredici turni la classifica dell’Airino segna sempre 0 punti.

Airino. 21

Amatori Pescara. 108

Arbitri Pratola M.

Felicione C

Parziali 4-31 4-23 8-37 5-17

Airino

Ciuffreda 2 Grasso S., Pellicciotti, Grasso L. 4 De Carlo 6 Cistullo, Spontoni, Madera 9 Tozzi, Raffaele, Morelli,

All. Coppola

Ass. All Perugini

Amatori Pescara

Tagliere 23 Okmanas 18 Razzi 17 Cefaratti 12 D’Onofrio 12 Corbinelli 11 Piettantoni 8 Di Paolo 7 Di Fonzo, De Luitis ne

All Verderosa M

Ass. Di Iorio M