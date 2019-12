L’Albero sul Mare, inaugurazione sabato al porto turistico

Anche quest’anno ci sarà l’ormai consueto albero del Centro Socio-Lavorativo ad illuminare il porto turistico. Un’iniziativa già riproposta negli scorsi anni e molto gradita alla cittadinanza. L’inaugurazione dell’imponente Albero sul Mare ci sarà sabato 7 dicembre. In più ci sarà l’incontro con Babbo Natale, dalle 17,30 alle 20, a far felici i più piccoli, con tanto di buffet di biscotti e the per tutti. Oltre a Babbo Natale ad accogliere i più piccoli ci saranno dei simpatici Elfi che realizzeranno trucca bimbi e palloncini.

Alle 18 ci sarà poi il momento più atteso da tutti: l’accensione dell’albero di Natale realizzato e ideato dalla decoratrice Christelle Cornu (dell’Atelier Le Muse) in collaborazione con gli utenti del Centro Socio-Lavorativo di Termoli (cooperativa sociale il Mosaico e satellite del Csm).

Una festa di comunità in cui non mancherà il fotografo ufficiale che immortalerà l’evento. Le foto saranno disponibili in seguito sulla pagina Facebook del Sottovento Termoli e Atelier le Muse.

Ma non è tutto perché ci sarà anche un mercatino solidale in cui si potranno acquistare addobbi e decorazioni natalizie in tema con “l’Albero sul Mare”, realizzate – anche queste – dagli utenti del Centro Socio-Lavorativo.

“Per il nostro centro questo evento rappresenta una grande opportunità di integrazione sociale essendo inoltre anche la nostra mission. Gli utenti hanno lavorato per mesi alla realizzazione dell’albero e siamo davvero entusiasti per il risultato raggiunto, frutto del lavoro e della solida collaborazione creatasi negli anni tra utenti, volontari e operatori – spiegano dal centro “Francesco Auciello” -. Un ringraziamento speciale va sempre alla decoratrice Christelle Cornu per la grande passione che ci trasmette e la disponibilità che ci dona nella gestione del laboratorio artistico. L’Albero sul Mare per noi è un simbolo, una tradizione e ci auguriamo lo diventi anche per la cittadinanza e non solo. Vi aspettiamo il 7 dicembre per condividere insieme a noi questo momento!”

Inoltre, inizierà il contest su Instagram e Facebook “SCATTA&VINCI”. Si tratta di scattare una foto dell’albero,inserire l’hashtag #alberosulmare e taggare la pagina del Centro Socio-Lavorativo. Poi si sceglierà la foto più bella che vincerà un premio… a sorpresa. Il contest è valido dal 7 dicembre al 6 gennaio.