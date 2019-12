Albero piantato e addobbato, non un albero qualsiasi ma un abete. E non poteva di certo essere altrimenti visto il periodo di festa.

Così da sabato mattina 7 dicembre, 24 ore prima del giorno ‘ufficiale’ in cui si addobbano case e città con i tradizionali simboli del Natale, anche via delle Tamerici, nel quartiere Difesa Grande di Termoli, ha il suo albero grazie al dono del vivaio Piante Verdi di Termoli che ha deciso di regalare ai tanti residenti in una zona della città che sta crescendo, un simbolo per colorare l’area verde dedicata ai più piccoli.

Così ieri mattina alcuni cittadini, tra cui i papà, armati di attrezzi di lavoro e di pazienza hanno piantato l’albero proprio accanto al parco giochi dei bimbi. Un paio di metri e poco più che in pochi minuti con palline e luci sono diventati l’albero di Natale del quartiere.

Poi, al calar del sole e con il buio, le luci colorate e le palline hanno regalato alla zona un tocco di vivacità e di festa, riscuotendo particolari apprezzamenti non solo da chi in quella strada ci vive, ma anche dai tanti che sono passati da quelle parti.

E chissà che, vista l’iniziativa di colorare il quartiere della città, anche altre zone di Termoli possano pensare di addobbare alberi davanti alle loro case.