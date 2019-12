L’Air basket torna a sorridere, rimonta vincente sulla Farnese

Dopo tre sconfitte consecutive che avevano fatto suonare l’allarme per l’Air basket Termoli, nell’11esimo turno della serie C Silver Abruzzo/Molise di pallacanestro, i ragazzi di coach Corbo sono tornati al successo, sconfiggendo per 56-50 al PalaSabetta la Farnese Campli.

Un’affermazione giunta al termine di una gara in cui la Farnese era partita meglio, andando in vantaggio e conducendo sia all’intervallo, chiuso sul bassissimo punteggio di 24-20 per gli ospiti, che alla fine del terzo periodo.

Ma negli ultimi dieci minuti i termolesi sono stati capaci di trovare la grinta e l’intensità giusta per avere la meglio del quintetto abruzzese.

Con questa vittoria l’Air basket chiude il girone d’andata con 10 punti, frutto di cinque vittorie e altrettante sconfitte. La classifica è guidata dal Pescara basket con 18 punti. In coda l’Airino a quota 0 punti.