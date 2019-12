L’Air basket domina per tutta la partita: Antoniana Pescara superata 96-53

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della serie C Silver Abruzzo/Molise per l’Air basket Termoli che stasera 15 dicembre ha superato in casa per 96-53 l’Antoniana Pescara.

Davanti al pubblico del PalaSabetta, prestazione maiuscola di Marinaro e compagni, partiti subito bene e capaci di chiudere all’intervallo lungo con ben 20 lunghezze di vantaggio.

Nella ripresa i termolesi hanno aumentato il divario sfiorando la tripla cifra in termini di punti segnati. Da sottolineare i 26 punti di Marinaro e i 20 di Suriano.

In classifica il quintetto di coach Corbo sale a quota 12 lunghezze al quarto posto a pari merito con il Pescara basket.

Air Basket Termoli – Antoniana Pall. Pescara 96-53



Air Basket Termoli: Marinaro 26, Noel 5, Sabetta 1, Talia 6, Porfidia 12, Magdolem 8, Gueye 16, Suriano 20, Rocco, Pasquale, Ponsanesi 2.

Antoniana Pall. Pescara: Di Santo 1, Felice Civitillo 5, Flocco 2, Paoletti 7, Cacciagrano , D’Annunzio 6, Di Rosso 7, Morelli 5, Pacchioli 9, D’Orazio 9, Mastrodomenico 2. All. Pace

Parziali: 26-12, 17-13, 22-17, 31-11

Progressivi: 26-12, 45-25, 67-42, 96-53