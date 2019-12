L’Air basket chiude alla grande il 2019, successo in casa della Tasp

Ottima fine d’anno per l’Air basket Termoli che nella seconda giornata di ritorno del girone unico della serie C Silver Abruzzo/Molise di pallacanestro ha sconfitto sabato 21 dicembre in trasferta la Teramo a Spicchi per 71-78.

I termolesi sono partiti subito forte, accumulando un buon vantaggio nel primo e secondo periodo (+8 all’intervallo lungo). Nella ripresa la Tasp ha provato a rimettere le mani sulla partita, arrivando a sole 4 lunghezze di distacco a fine terzo quarto.

Finale tirato al Palasport Acquaviva che però ha visto prevalere i ragazzi di coach Corbo. Da segnalare ancora una volta l’ottima prestazione realizzativa di Suriano, autore di 20 punti.

In classifica, con la terza vittoria consecutiva a chiudere in bellezza il 2019, l’Air Basket sale a quota 14 punti in attesa delle gare di oggi.

Teramo a Spicchi – Air Basket Termoli 71-78

Teramo a Spicchi: Scarnecchia 6, Pira 8, Wu (c) 9, Piccinini 12, Petrucci 2, Massotti 4, Ragonici ne, Sacripante 5, Lanzillotto ne, Roscioli 2, Ferraro 23. All. Simone Stirpe, Ass. all. Nastasia Di Carlo

Air Basket Termoli: Marinaro 10, Pasquale N.E., Noel 15, Sabetta, Talia N.E., Porfidia 14, Magdolem, Suriano 20, Rocco 4, Gueye 11, Ponsanesi 4

Parziali: 16-27, 16-13, 23-19, 16-19

Progressivi: 16-27, 32-40, 55-59, 71-78