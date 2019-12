La Tombola molisana all’esordio natalizio: giovedì si gioca in libreria

Alla scoperta del Molise giocando a tombola. Cartelle dedicate ai Comuni della regione, ognuna corredata da storia, tradizioni e usanze del paese in questione. Per una volta tanto non si vincono solo quaterne, cinquine e Tombola, ma anche pezzetti di conoscenza.

La Tombola Molisana sarà protagonista giovedì 5 dicembre alle ore 18 della tombolata presso la Libreria Dolce Stil Novo, in Via Mario Pagano 46, a Termoli.

Una occasione per assaggiare la Prima Tombola geografica del Molise, uno ‘scrigno’ di immagini e informazioni, per grandi e piccini, in cui la nostra terra viene raccontata in maniera diversa e originale: un Molise da scoprire, amare e vivere”, un ‘gioco informativo’, ideato e realizzato da Mario Berardino e Michele D’Aloisio in collaborazione con il Fab Lab di Termoli e la F.E.A.M. Europa, che oltre ad essere un ulteriore e utile strumento di promozione e valorizzazione del nostro territorio, costituisce anche un ‘sentiero’ di ricongiungimento ideale con i molisani lontani che potranno mantenere vive le tradizioni e la cultura della propria terra.