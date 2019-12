La Sassinfunky Street Band scalda il clima natalizio nel centro storico

Musica jazz per scaldare il clima natalizio in città. Cuore pulsante delle manifestazioni il centro storico di Campobasso animato questo pomeriggio (14 dicembre) dalla Sassinfunky Street Band, il gruppo musicale nato a Sassinoro e tornato ancora una volta in Molise, grazie all’iniziativa di due attività, Erre D.A. e Otter Longe Bar.

Le note travolgenti della band hanno coinvolto i passanti che in quel momento stavano passeggiando per strada o tra le bancarelle del mercatino di Natale allestito nel borgo antico del capoluogo anche in questo fine settimana.

Da via Cannavina a largo San Leonardo e via Ziccardi: i ‘Mercatini di Natale nel Borgo’ saranno aperti anche domani 15 dalle 14.00 fino a tarda sera, grazie all’Associazione Michelangelo Ziccardi.