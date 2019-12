La magia del jazz di Billie Holiday al Teatro del Loto

La storia di una leggenda del jazz stasera di scena al Teatro del Loto di Ferrazzano. Un appuntamento imperdibile, che alla musica vedrà abbinarsi la straordinaria interpretazione della prima attrice del Teatro nazionale croato.

Eleanora Fagan o Elinore Harris, nota anche come Lady Day, è passata alla storia della musica come Billie Holiday: una leggenda contemporanea, la regina del canto jazz blues, donna straordinaria con una vita difficile e importante. Ksenija Prohaska, prima attrice del teatro nazionale croato, ripercorre momenti salienti della vita di Lady Day, cantando nove canzoni del suo leggendario repertorio e rievocandone la straordinaria epopea, con Daniele Ciglia (Tucker, compagno e manager di Billie) e Franco D’Onofrio, al Pianoforte.

Una serata che si preannuncia suggestiva e magica. Il Loto Link Festival, dopo il tutto esaurito delle quattro repliche di ‘Segnale D’Allarme – La mia battaglia’ (lo spettacolo in realtà virtuale di e con Elio Germano) ospiterà stasera, 9 dicembre alle 20.30, un’artista di valore internazionale come Ksenija Prohaska, il cui grande talento l’ha portata a interpretare musical anche ad Hollywood. Tra questi come non ricordare Bugsy con Warren Beatty, in cui interpretava Marlene Dietrich.

Una occasione straordinaria dunque: la prima attrice del Teatro Nazionale croato di Spalato, con grandi trascorsi a Hollywood, che interpreta l’emozionante biografia recitata (in italiano) e cantata (in inglese) della più grande cantante jazz di sempre.

Per info chiamare il Loto: +39 327 2352438 +39 339 7766634

I biglietti possono essere acquistati a prezzi ribassati in prevendita alla Libreria Mondadori di via Pietrunto (CB, 0874 413757) oppure on-line al seguente link.