La festa della Famiglia: Nazaret ci ricorda il metodo per conoscere Cristo!

di don Mario Colavita

C’è un passo del Talmud Babilonese (in ebraico Talmud vuol dire studio, contiene la dottrina orale di Israele) che esalta la bellezza e la forza della famiglia e il rispetto che i figli devono ai genitori: “Un discepolo fece alla presenza di Rabbi Nachman la seguente riflessione: quando un uomo maltratta il proprio padre e la propria madre, il Santo e Benedetto dice, rivolto a se stesso: Bene ho fatto a non abitare bella sua dimora, perché altrimenti egli avrebbe maltratto anche me”.

L’Eterno è presente nella famiglia, nell’amore dell’uomo e della donna, nello sposo e della sposa, nel marito e nella moglie, onorandosi onorano Dio disprezzandosi disprezzano Dio. Ecco perché i figli sono chiamati ad onorare i genitori perché in essi c’è Dio.

Il matrimonio diventa la realizzazione della vita per un uomo e duna donna. Il Talmud conferma questa visione quando dice: “Ogni uomo che non ha una donna vive senza gioia, senza benedizione, senza bene […]. Ogni uomo che non ha una donna non è un uomo, si dice infatti: maschio e femmina li creò […] e li chiamò essere umano”.

Il Talmud consacra l’istituzione del matrimonio e il rispetto reciproco del marito e della moglie: “Un uomo che non ha moglie vive senza gioia, senza benedizione, senza bene […]. Un uomo deve sempre onorare sua moglie perché le benedizioni discendono sulla casa di un uomo solo per merito di sua moglie […]”. La forza della famiglia per il mondo biblico è racchiusa nella benedizione che Dio riserva all’unione dell’uomo e della donna.

Il mondo biblico ha un grande rispetto per la famiglia, il clan è basilare per la riuscita di ogni attività e soprattutto per la sopravvivenza della famiglia.

Nell’orizzonte dell’esperienza di alleanza biblica, la famiglia costituisce l’elemento fondante. Sono le famiglie dei patriarchi a custodire l’alleanza, sono le famiglie liberate dall’Egitto che arrivano alla terra promessa a conservare e comunicare l’amore e la fedeltà di Dio. La famiglia biblica è una famiglia concreta dove padre e madre e figli diventano un unicum attorno al Dio che si rivela come padre e sposo di un popolo.

La famiglia di Nazaret? Anch’essa viveva di questa visione, Maria e Giuseppe erano felici e rendevano grazie all’Eterno per il loro amore. Una famiglia normale con relativi problemi e difficoltà.

Il vangelo di Matteo ce la presenta come una famiglia provata: deve scappare dalla propria terra e fuggire in Egitto. È Giuseppe che mette in salvo moglie e figlio. Illuminato dalle parole dell’angelo scappa nella terra d’Egitto e dopo la morte di Erode ritorna nella terra d’Israele stabilendosi a Nazaret.

Per noi cristiani la famiglia di Nazaret diventa modello da imitare perché ci dice come Dio agisce nella storia. “Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo” (Paolo VI).

L’amore di Maria e Giuseppe, le loro tribolazioni, le difficoltà di natura economica, sociale, educativa, ci danno una visione più naturale e normale del luogo dove Dio si è incarnato, è cresciuto per la nostra salvezza.

Nascendo in famiglia il figlio di Dio “l’ha consacrata come prima e ordinaria via del suo incontro con l’umanità” (Benedetto XVI).

La santa famiglia di Nazaret diventa viva e operante, nella Chiesa e nella società, in tante famiglie comunità convocate da Dio, comunità in ascolto della sua Parola, comunità in cammino tra il già e non ancora del regno di Dio, comunità di amore-sponsale, sacramento di salvezza operata dal Risorto. Infine la famiglia di Nazaret diventa prototipo e immagine di Chiesa domestica.

Di queste famiglie oggi abbiamo bisogno per ridire la bellezza e la forza dell’amore di Dio nella storia degli uomini.

Mi piace concludere con una preghiera composta sulla falsa riga di quella di S.Francesco: Signore, fa’ della nostra famiglia uno strumento della tua pace: dove prevale l’egoismo, che portiamo amore, dove domina la violenza, che portiamo tolleranza, dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione, dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione, dove regna l’idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose, dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia, dove c’è sofferenza, che portiamo consolazione, dove c’è solitudine, che portiamo compagnia,

dove c’è tristezza, che portiamo gioia, dove c’è disperazione, che portiamo speranza.

O Maestro, fa’ che la nostra famiglia non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare, non si accontenti di godere da sola, ma si impegni a condividere. Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere, nel perdonare che nel prevalere, nel servire che nel dominare. Così costruiremo insieme una società solidale e fraterna.

Auguri alle famiglie di poter vivere e crescere sull’esempio di Nazaret.