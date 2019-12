Justbob, l’ecommerce di riferimento per acquistare marijuana legale e derivati

Quando si desidera acquistare cannabis legale può essere complicato trovare il prodotto più adatto. In alternativa, si potrebbe dover comunque dedicare molto tempo prezioso alla ricerca, all’analisi e alla selezione della materia prima. Ecco perché un’opzione che si rivela incredibilmente vantaggiosa può quindi arrivare dalla scelta di rivolgersi a Justbob, uno dei migliori shop di cannabis light.

Affidarsi a un e-commerce specializzato garantisce un’ampia scelta di possibilità, che possono soddisfare qualsiasi esigenza o necessità. Con in più la sicurezza della massima discrezione e di un servizio affidabile che permetterà di scegliere tra molteplici opzioni di acquisto. In breve tempo, si avrà perciò la possibilità di avere a disposizione il proprio prodotto preferito.

Qualità e tecnologia: le parole chiave di Justbob

Per riuscire a offrire cannabis light e derivati di altissima qualità, occorre avvalersi di tecnologie e procedure all’avanguardia. Questa consapevolezza è alla base di tutto il lavoro svolto da Justbob che si contraddistingue per un’attenta, quanto scrupolosa, selezione e analisi dei diversi elementi coinvolti.

Proprio per assicurare il risultato perfetto l’azienda ha scelto di avvalersi di produzioni biologiche di cannabis light. Le piante vengono, inoltre, curate e alimentate all’interno di ambienti che risultano essere costantemente monitorati così da garantire il massimo livello di protezione a ciascuna produzione. È poi interessante sapere che tutte le coltivazioni vengono effettuate in Italia, grazie alla collaborazione con una fitta rete di produttori che sono stati scelti perché in linea con la filosofia aziendale.

Acquistare attraverso Justbob vuol dire poter contare su un team che lavora ogni giorno per poter garantire la piena tracciabilità e la certificazione delle materie prime lungo tutta la filiera. Ciò si traduce in un processo replicabile, sicuro e del tutto rintracciabile: dalla semina alla coltivazione, dalla raccolta alla spedizione per arrivare fino alla destinazione scelta dal cliente.

Proprio per questo l’intero procedimento trova fondamento e trae forza dal completo rispetto delle norme che compongono il sistema Europeo HACCP. In aggiunta, questo ecommerce specializzato lavora in sinergia con il laboratorio dell’Università di Milano, così da poter sottoporre a monitoraggio e analisi ogni lotto destinato alla vendita.

Da ultimo, è essenziale sapere che la cannabis light commercializzata è completamente priva di efficacia drogante. I prodotti presentano, infatti, valori THC inferiori o uguali allo 0,2%.

Justbob: prodotti e servizi digitali

L’ecommerce Justbob è stato studiato per soddisfare le più diverse esigenze della clientela finale. Nello specifico, accedendo al sito ci si trova subito di fronte a un menù molto intuitivo, che presenta in modo chiaro l’offerta dell’azienda:

Cannabis light : comprendente numerose varietà di alta qualità;

: comprendente numerose varietà di alta qualità; Kit : per offrire la possibilità di provare al contempo più prodotti e scegliere con consapevolezza quale acquistare in seguito;

: per offrire la possibilità di provare al contempo più prodotti e scegliere con consapevolezza quale acquistare in seguito; Olio CBD : per un’offerta di olio di cannabis e olio CBD biologico estratto da marijuana legale;

: per un’offerta di olio di cannabis e olio CBD biologico estratto da marijuana legale; Semi di Marijuana: tredici differenti pacchetti a disposizione dei collezionisti.

Una volta scelti i prodotti preferiti, si potrà procedere con l’acquisto avvalendosi, inoltre, di altri servizi come la spedizione gratuita, per gli ordini sopra i 60 euro, e la possibilità di ricevere il carico in un pacco anonimo che garantirà un livello aggiuntivo di sicurezza e privacy.