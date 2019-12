Istituto ‘Marconi’ all’avanguardia: ha l’unico ‘Future Lab’ del Molise

L’Istituto Tecnico ‘Marconi’ di Campobasso da oggi può vantare un ‘Future Lab’, uno dei 28 distribuiti su tutto il territorio nazionale, unico nella nostra regione. Si tratta di un insieme di tre laboratori all’avanguardia destinati a tutta la comunità scolastica molisana e alle aziende del territorio. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, Adelaide Villa, che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dei nuovi e futuristici ambienti per la didattica innovativa, sottolineando “il grande lavoro di tutto il personale del Marconi e il fatto importante che i locali destinati alle nuove strutture non sono stati tolti agli alunni ma costituiscono un importante recupero di un’area dell’Istituto in precedenza sostanzialmente dismessa e che ora ne diventa il fiore all’occhiello”.

La professoressa Annalisa Gaddi, che ha progettato i laboratori, ha spiegato nel dettaglio di cosa si tratta: “E’ un complesso di tre ambienti situato nei locali del piano seminterrato che sono stati riportati in uso grazie a questo progetto. Si tratta di ambienti moderni e dinamici, ricchi di strumentazioni all’avanguardia sulla didattica così come intese nel Piano Nazionale Scuola Digitale, che saranno finalizzati principalmente alla formazione di tutti i docenti della regione Molise. Tali ambienti, inseriti nel contesto scolastico, saranno naturalmente a disposizione anche degli studenti e dei docenti dell’Istituto per attività curricolari ed extracurricolari”.

Ed ecco le sezioni. FutureLab Marconi Cuore è un locale costituito da un’area centrale flessibile arredata con sedute 3.0 dotate di ruote e tavolini integrati per poter appoggiare laptop e notebook, oltre ad alcuni tavolini facilmente riposizionabili e a torrette per la ricarica dei dispositivi elettronici. Nell’ambiente si possono identificare tre diverse aree funzionali: zona di collaborazione, con dotazioni tecnologiche, sedute mobili e arredi flessibili; zona di investigazione, attrezzata con lenti-microscopio per smartphone e notebook/tablet; zona di creazione, attrezzata per le produzioni audio/video e di oggetti virtuali. La zona consentirà anche l’acquisizione di scansioni 3D per la creazione di progetti in realtà aumentata, e l’acquisizione di immagini a 180° o 360°, da visualizzare con appositi visori.