Incendio in abitazione, tanta paura ma nessun ferito

Pranzo natalizio rovinato e festa naufragata per una famiglia di Capracotta, la cui abitazione oggi 25 dicembre ha preso fuoco.

Probabilmente un cortocircuito o un sovraccarico di corrente la causa che ha scatenato le fiamme nell’appartamento che si trova in centro nella nota località di montagna in Molise, in provincia di Isernia. Attorno alle ore 12 i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone con due squadre sono intervenuti per l’incendio, che ha causato danni ingenti ma per fortuna nessun ferito.

Tanta paura, mentre le squadre del 115 hanno estinto le fiamme.