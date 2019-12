Due uomini incappucciati e armati di pistola hanno rapinato questa mattina l’ufficio postale di Portocannone mentre un terzo complice li attendeva all’esterno in auto. Hanno fatto irruzione alle Poste del paese attorno alle 8 e 20, poco dopo l’orario di apertura e quando dentro c’era soltanto il direttore.

L’uomo, secondo le prime ricostruzione, è stato minacciato con le armi da due persone di corporatura robusta che si sono fatti consegnare i soldi, alcune centinaia di euro in base alla prime informazioni raccolte, prima di fuggire a tutta velocità a bordo di un’auto di colore scuro. Una residente ha dichiarato che si tratta, presumibilmente, di una Bmw nera con “qualcosa di rosso”. Sarebbe la stessa vettura avvistata in paese alcuni giorni fa quando si sono registrati alcuni furti in casa, secondo una modalità abbastanza frequente per la quale lo stesso sindaco Caporicci aveva chiesto l’intervento del tavolo straordinario della Prefettura, lamentando il fatto che Portocannone non dispone di una caserma carabinieri nè può contare su Vigili Urbani.

Circ 40 minuti dopo il colpo di stamattina sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Campomarino che dista pochi chilometri da Portocannone, ed è scattato il dispositivo antirapina che prevede pattuglie delle forze dell’ordine sia in entrata che in uscita dal Molise e quindi sono state presidiate le maggiori arterie viarie di collegamento. La prima ipotesi è chiaramente che si possa trattare di malviventi arrivati dalla vicina Puglia, ma non si esclude che ci possono essere complici del posto, in particolare il cosiddetto palo per una rapina realizzata in pochi minuti e con apparente facilità.

In paese intanto cresce la preoccupazione per via dei colpi messi a segno anche di recente e che testimoniano la mancanza di sicurezza più volte denunciata anche dal primo cittadino Giuseppe Caporicci.

Da quantificare con precisione il bottino, che tuttavia non sarebbe ingente.

Seguono aggiornamenti