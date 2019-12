È arrivato il Natale in via Mazzini. Accese le luminarie ne “La Via del Commercio”, così come l’hanno definita gli esercenti che si sono riuniti in un comitato spontaneo con tale nome. E poi la filodiffusione in quella che è una strada centrale di Campobasso, animata da molti dei negozi più storici del capoluogo di regione.

Sono trentacinque le attività commerciali che nel 2018 si sono unite nel comitato spontaneo per offrire “una strada più bella” a tutti i molisani. Come l’anno scorso via Mazzini è pronta a regalare un clima di festa grazie a musica natalizia, luminarie e festoni floreali. Un clima che rende più felici le persone che passeggiano e che dona, soprattutto, vitalità alla città capoluogo.

L’installazione delle luminarie è stata a carico degli esercenti che si sono autotassati. “Questo perché – spiega il fiorista Pino Piano, uno dei più attivi del comitato di via Mazzini – ci siamo mossi in anticipo rispetto all’amministrazione comunale che, però, coprirà le spese della corrente e della filodiffusione. L’amministrazione – precisa Piano – ci ha dimostrato piena disponibilità”. Dello stesso avviso gli altri commercianti della zona.

L’idea è quella di creare una sorta di “piccola distribuzione organizzata”, o meglio un “centro commerciale naturale”, come dice Valter Napoleone, titolare dell’omonima attività presente da trentatré anni in via Mazzini, nonché tra i fondatori del comitato “La Via del Commercio”, presieduto dall’imprenditore Emanuele Pasquarelli.

I commercianti hanno deciso di unirsi per favorire non solo le proprie attività, ma l’intera città. La collaborazione è frutto della necessità. Quella di rivitalizzare il commercio cittadino. “Il comitato spontaneo – commenta Napoleone – è nato per far in modo che, ad ogni appuntamento scadenzato, portiamo gente in strada. Siamo stati penso gli unici ad aver accolto il Giro d’Italia, riempendo in un’ora la via di palloncini”.

Come via Mazzini, anche via Veneto si è organizzata per Natale, seppure le attività coinvolte siano minori. “Tre anni fa il comitato di commercianti di via Veneto è stato un capostipite di quello di via Mazzini – dice Giuseppe Gennarelli, titolare di Empire Travel. – Abbiamo subito capito, soprattutto con la vecchia amministrazione, che diventava una necessità unirci per fare qualcosa di bello autonomamente. Qui in via Veneto siamo rimasti veramente in pochi. Quest’anno le luci le garantisce il Comune che ci ha dimostrato piena disponibilità. Da parte nostra stiamo facendo quello che possiamo per rendere più accogliente il centro cittadino”.

La forza di volontà non manca. Le aspettative sono tante, come le luci natalizie che da oggi brillano in via Mazzini e riflettono negli occhi dei passanti. I commercianti non smettono di sperare.