In casa un arsenale senza le necessarie autorizzazioni, la polizia ritira tutte le armi

La polizia di Campobasso nell’ambito di una serie di controlli condotto nelle sale gioco, hanno riscontrato una serie di illeciti penali a carico di un campobassano che ha intrapreso l’attività di raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero attraverso l’apertura di un punto di raccolta nonostante il provvedimento di divieto emesso dal Questore di Campobasso.

Inoltre, al titolare di una sala giochi sono state segnalate alcune violazioni di legge perché non teneva esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, le autorizzazioni e le licenze previste e per aver violato le disposizioni che prevedono il divieto di ingresso e gioco da parte dei minori.

Sempre gli agenti della divisione amministrativa della questura di via Tiberio hanno eseguito diversi controlli amministrativi riguardo la regolare detenzione delle armi. E in un’abitazione di Campobasso hanno scoperto diverse armi da sparo senza che il detentore avesse i titoli autorizzativi necessari al possesso. Quindi gli agenti hanno ritirato 11 fucili, una canna di ricambio per fucile, 6 pistole, una pistola lanciarazzi, un bastone animato, 2 coltelli a molla e 293 munizioni per fucile e pistola di diverso calibro nonché 13 contenitori con polvere da sparo per un peso complessivo di circa un chilo e mezzo.