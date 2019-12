In casa aveva 47 dosi di cocaina: arrestato giovane spacciatore a RioVivo

Nella sua abitazione, nel quartiere di Rio Vivo, nascondeva 47 dosi di cocaina. Una quantità sufficiente a chiarire che non si tratta di un semplice assuntore di droga ma di uno spacciatore in piena regola. I Carabinieri della Stazione di Termoli, coordinati dalla Compagnia diretta dal Tenente Colonnello Fabio Ficuciello, sono piombati ieri sera a Rio Vivo, quartiere sud di Termoli particolarmente vulnerabile dal punto di vista delle attività criminali perché direttamente collegato alla statale 16 e vicino alla Puglia.

Anche se, in questo caso, i militari hanno avviato indagini che potrebbero portare a delineare rotte alternative per quanto riguarda il traffico di droga e i canali di approvvigionamento, che in questo momento, a ridosso delle festività natalizie e della maggiore richiesta del mercato, si moltiplicano. Il 25enne arrestato, che si trova nel carcere di Larino con l’accusa di detenzione e spaccio di droga, non è un volto nuovo per le forze dell’ordine e ha già alcuni precedenti specifici in relazione proprio allo stupefacente.

Era tenuto d’occhio da qualche tempo dai militari, informati su un insolito via-vai proprio vicino l’abitazione che occupa a Rio Vivo. Ed è qui che ieri sera sono arrivati i carabinieri, procedendo a una attività di perquisizione che ha portato a scoprire 47 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana e denaro in contante chiaramente proveniente dall’attività di spaccio.

La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti utili proprio alle indagini sui fornitori principali. Lo spacciatore è stato trasferito nella casa circondariale della cittadina frentana.

Sempre a Rio Vivo è sempre ieri sera è stato fermato dai militari dello stesso reparto un ventenne di Termoli che in tasca aveva 2 grammi di eroina e cocaina. La segnalazione è partita immediatamente all’ufficio territoriale del governo di Campobasso.

Continua e diventa ancora più incisiva l’attività di contrasto messa in campo dai Carabinieri della compagnia di Termoli allo spaccio di droga, che non rappresenta solo un mercato di morte e disperazione, ma un elemento che moltiplica i crimini, soprattutto i furti, le rapine, gli scippi e i reati in materia di traffico di armi e di prostituzione.

Da questo punto di vista la collaborazione dei cittadini è oltremodo importante per garantire una maggiore tranquillità e preservare il territorio dalle infiltrazioni malavitose