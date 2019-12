Otto pullman, circa 300 persone in tutto, più altre andate con mezzi propri. Slogan e striscioni, megafoni e proteste. Il Molise manifesta per la sanità pubblica, ma lo fa senza marciare compatto, come quasi sempre accade. I comitati e i cittadini che questa mattina 16 dicembre hanno raggiunto la Capitale per manifestare in Piazza Montecitorio per chiedere di smetterla coi tagli alla sanità pubblica sono stati lasciati soli da coloro i quali sono stati eletti per difendere i loro diritti. A parte pochi sindaci dell’Alto Molise e dell’area frentana infatti, le fasce tricolori hanno preferito restare a casa.

L’annunciata manifestazione ha visto otto autobus partire da Isernia, Agnone e Termoli. Nessuno da Campobasso. Il Comitato Pro Cardarelli del capoluogo ha preferito non esserci, giustificando l’assenza col mancato coinvolgimento.

Non è un mistero che l’idea della protesta sia nata in Alto Molise, in territori che vedono il depotenziamento del Veneziale di Isernia come l’ultima mazzata a un servizio sanitario pubblico già depauperato dai tagli indiscriminati che hanno reso il Caracciolo di Isernia e il SS Rosario di Venafro poco più che poliambulatori. Dalla provincia di Isernia tanti studenti che hanno contribuito a ingrossare il numero dei manifestanti.

Ma seppure senza riempire gli autobus c’erano anche Termoli e Larino, altri territori che stanno sentendo sempre di più come imminente una mannaia, quella del nuovo Piano operativo sanitario che porterebbe all’impoverimento dell’offerta del San Timoteo di Termoli, pochi anni dopo aver reso un fantasma d’ospedale il Vietri di Larino.

C’era ad esempio il comitato ‘Voglio nascere a Termoli’ che da mesi si batte per evitare la chiusura del Punto Nascite termolese, un po’ il simbolo di una battaglia in cui la scure dei tagli sembra avere la meglio. Fra associazioni e comitati presenti, tra gli altri, ‘In seno al problema’, ‘Soa’ e ‘Nuovo sogno agnonese’.

Ma fra comuni cittadini e tanti studenti c’era pure qualche sindaco di diversa provenienza geografica, come Pino Puchetti di Larino, oltre a diversi esponenti dell’area altomolisana. Presenti anche l’ex deputata Laura Venittelli e la consigliera regionale della Lega Aida Romagnuolo. “Io sono andato non perché invitato, ma perché ho saputo e sono andato – ha riferito Puchetti – So che qualche altro sindaco della zona voleva venire ma poi ha avuto impedimenti”.

Ma fanno specie le assenze pesanti di tanti sindaci, specie quelli del Basso Molise che dalla scorsa estate avevano intrapreso una lotta politico-giudiziaria per mettere un freno ai tagli alla sanità pubblica, alla diminuzione delle prestazioni e alla chiusura dei reparti.

Invece, dopo i ricorsi al Tar e le richieste di incontri coi commissari alla Sanità, più volte finiti nel mirino della critica, oggi i sindaci hanno perso un’occasione. Non tanto per manifestare o mostrare la propria indignazione, quanto per poter affrontare col Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano il tema dei tagli.

L’incontro con il responsabile del Dicastero per il Mezzogiorno era l’appuntamento più atteso di una mattinata in cui i comitati molisani hanno cercato di far capire le loro ragioni, a cominciare dalla modifica del Pos. Una delegazione accreditata, guidata da Laura Venittelli, ha incontrato il ministro Provenzano.

“Ci appelliamo all’articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla Salute per tutti i cittadini. Ma con tutti questi tagli il diritto a essere curati in Molise non è più garantito” è la voce che arriva da Roma.

In gran parte la politica molisana ha fatto finta di non sentire, giustificando così il comportamento dei vari governi, insensibili alle richieste e alle esigenze dei molisani.