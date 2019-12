Illecita gestione dei rifiuti, denunciati ex sindaco e assessore all’Ambiente

L’ex sindaco di Santa Croce di Magliano Donato D’Ambrosio è stato denunciato dai Carabinieri del Noe di Campobasso per illecita gestione dei rifiuti.

La denuncia arriva in seguito a verifiche e controlli ambientali sul ciclo dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Campobasso eseguiti con la collaborazione dei tecnici dell’Arpa Molise.

In particolare D’Ambrosio è ritenuto responsabile dai carabinieri del Nucleo operativo ambientale di non aver ottemperato, nell’anno 2018, alle prescrizioni stabilite nel Piano di Monitoraggio approvato dalla della Regione Molise, circa la fase di gestione post-operativa della discarica Rsu in località Sterparone.

Secondo gli inquirenti il Comune avrebbe omesso la ricerca dei parametri fondamentali e il controllo di quelli non fondamentali per le acque sotterranee, nonché il monitoraggio del percolato e la ricerca dei parametri fondamentali del biogas.

I fatti risalgono al mese di settembre del 2017 quando i Carabinieri del Noe e quelli della Stazione di Santa Croce di Magliano avevano sequestrato la discarica comunale, chiusa dall’anno 2008 e quindi in fase di gestione post-operativa, in quanto l’impianto veniva ancora utilizzato per lo smaltimento, mediante interramento, dei rifiuti solidi urbani del paese.

Oltre al primo cittadino, denunciati alla Procura di Larino anche l’assessore all’Ambiente e il responsabile dell’Area tecnica in carica all’epoca dei fatti.