Il silenzio della neve: oltre i disagi, la carezza del cuore

Adagio. Bianco. Poesia lenta, sopito bagliore. Reminiscenze d’innocenza. Una carezza leggera: la neve è tornata a imbiancare il capoluogo. Fotografia di una fiaba, di una filastrocca timidamente intonata da un bimbo: la stessa in cui abbiamo creduto; lo stesso che siamo stati.

Le zanne dell’inverno, pronto ormai a mordere forte anche in città: code di auto in fila davanti ai centri commerciali, pedoni infreddoliti e le loro prove d’equilibrio sui marciapiedi patinati di ghiaccio e polvere. Non é mancato qualche disagio: tra via Piave e via Pasubio, ad esempio, con gli automobilisti incolonnati a lungo soprattutto sui tratti in discesa. Il lavoro degli spargisale, però, ha tamponato ulteriori problematiche, mettendo a tacere dopo un po’ anche i clacson dei piloti più spazientiti.

Ma al di là dei musi lunghi, degli inconvenienti al traffico veicolare e della rigidità della colonnina di mercurio, c’è qualcosa che ammalia di quei fiocchi taglienti, eppur così gentili. La pazienza e l’incanto, la purezza e il silenzio, piovere da cieli immobili.

Traiettorie evanescenti, antiche. Un’ovattata magia che ci si posa dentro: senza chiedere permesso, senza far rumore. Un racconto immacolato, prezioso: il “profumo delle madeleine”.

Un’elegia alla fanciullezza, al perdono. Cura e rimedio per annegare le volte in cui non siamo stati compresi e quelle in cui, col gelo dentro, abbiamo recitato sorrisi velati d’amaro. Giorni e notti in cui abbiamo pianto soli, in intimo silenzio. Il silenzio del cuore. Lo stesso della neve.