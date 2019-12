Il premio ‘Vincenzo Cosco’ 2019 assegnato a Sinisa Mihajlovic

Il premio ‘Vincenzo Cosco’ va all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Da qualche anno, come molti sapranno, l’ex tecnico del Campobasso Nicola Provenza organizza ‘Overtime – La vita oltre il calcio’, che si pone come obiettivo quello di veicolare messaggi positivi attraverso la condivisione di idee, passioni e valori sani dello sport. Ebbene, quest’anno il riconoscimento è andato al trainer serbo che ha lottato e continua a lottare da leone contro una malattia aggressiva.

C’è da dire che per la prima volta Overtime ha varcato i confini di Salerno. Infatti, l’evento è andato in scena a Matera, città della cultura 2019, con l’incontro-dibattito ‘Tu non sei in fuorigioco’. Organizzato dal’ASD Matheola Matera, erano presenti Nicola Provenza per Overtime e Giuseppe Montemurro, responsabile marketing della Matheola Matera. Le tematiche comuni, le comuni idee su sport ed integrazione hanno evidenziato, una volta di più, la necessità di un network nazionale che convogli ed esalti queste energie positive.

Proprio in questa occasione Nicola Provenza ha annunciato che il premio ‘Vincenzo Cosco’ 2019 che Overtime assegna ogni anno ad un allenatore simbolo è stato conferito a Siniša Mihajlović. Dopo aver letto la motivazione, è stata data lettura del ringraziamento inviato dal mister di origine serba, protagonista di una lotta coraggiosa contro la leucemia. Alla ripresa della preparazione, il premio verrà ufficialmente consegnato all’allenatore del Bologna Fc 1909.

Un modo bellissimo per tenere a mente quanto Cosco, mister di Santa Croce di Magliano scomparso nel 2015, ha insegnato nello sport e nella vita. E il premio va proprio in tal senso.