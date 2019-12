Un’iniziativa per premiare la fedeltà dei clienti e festeggiare al meglio la riapertura del locale. Il Grecale – caffetteria, bar, bistrot ed enogastronomia – domani giovedì 5 dicembre offrirà a tutti gli avventori un bel caffè.

Non solo la mattina, ma per l’intera giornata (dalle 7 all’una di notte). Un’idea che è venuta ai gestori del noto locale anche per ‘scusarsi’ della chiusura che si è prolungata per qualche giorno in più del previsto. Il Grecale, come molti si saranno accorti, è stato difatti chiuso per ferie e lavori nelle ultime due settimane.

Domani la tanto attesa riapertura del locale che si trova in Corso Fratelli Brigida n. 128/g. “Sarà anche un modo per augurare a tutti un buon inizio di festività natalizie”. Una trovata che piacerà molto a clienti vecchi e nuovi di quello che è un locale con 15 anni di storia.

Un bar ideale per colazioni, aperitivi ma anche pranzi e cene, e che mesi fa è stato completamente rinnovato nella sua ‘veste’.

Buona riapertura e buon caffè a tutti.