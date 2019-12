Il direttore Ezio Mauro arriva a Termoli, attesa per lo spettacolo al Teatro Fulvio

È a Termoli in queste ore lo storico direttore di Repubblica Ezio Mauro, giornalista e narratore che questa sera alle 21 è atteso al Teatro Fulvio di Guglionesi per il suo spettacolo ‘Berlino, cronache dal muro’.

Il noto giornalista, ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, è stato notato nel primo pomeriggio all’interno del Paese vecchio di Termoli, ed è rimasto affascinato dalle bellezze del Borgo termolese.

Intanto c’è attesa per l’evento che rientra nell’ambito dell’Aut Aut festival ideato e organizzato da Valentina Fauzia. Ezio Mauro infatti porterà sul palco – in forma di conferenza teatrale – il racconto della caduta del sistema comunista, un momento che ha segnato una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.

I biglietti hanno il costo simbolico di 8 euro e possono essere acquistati in prevendita tramite il circuito Do It Yourself cliccando questo link oppure anche direttamente al botteghino del Teatro Fulvio questa sera a partire dalle ore 20.

Per assistenza o informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri: 0873 3566 140 o 06 04 06 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.