Stalli rosa riservati alle donne in gravidanza: anche Riccia ha aderito al progetto nazionale finalizzato a promuovere maggiore sensibilizzazione sul tema delle donne in gravidanza.

A tale scopo sono stati, infatti, istituiti “parcheggi rosa” distribuiti all’interno di appositi stalli contraddistinti da una P rosa e da segnaletica stradale verticale. Si tratta di stalli in prossimità di aree particolarmente frequentate da donne in gravidanza come farmacie, scuole, uffici pubblici, al fine di agevolarne gli spostamenti ed evitare disagi dovuti, ad esempio, alla difficoltà di trovare parcheggio. I posti auto sono contraddistinti da un’apposita segnaletica verticale che invita gli automobilisti ad un gesto di cortesia. Non sono, infatti, stabiliti dal codice della strada e dunque chi ne usufruisce impropriamente non è soggetto ad alcuna sanzione. Rappresentano, tuttavia, un segno di civiltà da parte di tutti i cittadini.

“I parcheggi rosa – ha dichiarato il consigliere di maggioranza con delega alle Politiche di genere Lucia Di Iorio – rappresentano un’altra grande conquista per questa comunità, che testimonia quanto sia forte l’attenzione dell’amministrazione nei confronti di fasce sociali che vanno sostenute e tutelate come quella delle donne in stato di gravidanza.”