Il Comune fa la parte di Babbo Natale e regala borracce agli alunni

Dopo la festa dell’albero che si è tenuta il 20 novembre scorso con la messa a dimora di alberi per ogni bambino nata negli anni 2018 e 2019, l’Amministrazione comunale di Guardialfiera guidata dal sindaco Vincenzo Tozzi ha dato un nuovo stimolo alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.

L’Amministrazione Comunale, come di consuetudine nell’ultimo giorno di scuola dell’anno solare, si è recata al plesso del paese. Questa volta è stata colta l’occasione per consegnare come dono natalizio borracce in alluminio.

È arrivato Babbo Natale consegnando a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Superiore di Primo grado, borracce in allumino per dire addio all’utilizzo delle bottiglie di plastica.

L’amministrazione comunale ha voluto dare un importante segnale iniziando proprio dai più piccoli per arrivare a sensibilizzare l’intera comunità.