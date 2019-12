Il Cln Cus Molise ‘parla’ brasiliano: firma Gava. “Qui un bel progetto”

E’ brasiliano il secondo colpo del mercato invernale del Circolo La Nebbia Cus Molise. Arriva a Campobasso André Luiz Gava De Borba, 27 anni e una tecnica sopraffina. Per lui una carriera nel calcio a undici con esperienze, in Italia con le maglie del Gravina di Puglia (23 presenze e due gol in D per lui nella stagione 2017-2018) e ad Andria, sempre in Interregionale, nella stagione attuale prima di passare al futsal e approdare in Molise grazie anche alla grande amicizia che lo lega all’asso brasiliano Matheus Barichello. Gava si è fatto apprezzare molto anche nella sua terra di origine. In Brasile, infatti, è stato protagonista nel calcio a undici con squadre di serie A e B.

“Sono felice di aver sposato questo progetto e contento di intraprendere questa nuova avventura nel futsal a Campobasso – spiega Gava subito dopo la firma – arrivo in una società seria che ha idee chiare e vuole fare le cose per bene. Mi sono già allenato con i miei nuovi compagni e l’atmosfera che si respira mi piace, c’è grande serenità nell’ambiente. Ringrazio la società e il mister per la fiducia che hanno avuto in me e che mi auguro di ripagare sul campo. Voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale. Abbiamo un grande gruppo, sono convinto che ci divertiremo”. Gava è pronto a scendere in campo già sabato contro la capolista Melilli.

“Ci attende una gara difficile contro una grande squadra – sottolinea – dal canto nostro, però, abbiamo voglia di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Stiamo lavorando per preparare al meglio la partita e scenderemo in campo con il chiaro intento di provare a far punti”.