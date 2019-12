Il chitarrista resta bloccato in autostrada, annullato il concerto della Pfm

“Siamo spiacenti, il concerto della Pfm è stato rinviato a domani sera”. Più o meno queste le parole che si sono sentiti dire gli spettatori che si erano recati al Teatro Savoia di Campobasso per assistere al concerto della storica band che avrebbe interpretato brani di Fabrizio de Andrè. Un imprevisto ha fatto saltare il concerto inserito nell’ambito della stagione organizzata dalla Fondazione Molise cultura: il chitarrista sarebbe rimasto bloccato in autostrada e non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il capoluogo molisano.

Concerto spostato di 24 ore, per fortuna di coloro che avevano acquistato il biglietto: si svolgerà regolarmente domani 22 dicembre.

(foto: pagina Fb Pfm)