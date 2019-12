Tre fili di luce argentea che si uniscono ad una grande stella ad otto punte, luccichii blu in file da sette ad impegnare Corso Nazionale ed il secondo Corso ed un albero di Natale, con stella a cinque punte, interamente fatto di luci bianche: si presenta così il centro termolese che, dal primo pomeriggio di oggi lunedì 2 dicembre, risplende di nuove luci.

Accanto all’albero ecologico, nato da una pioggia di luminarie, c’è anche quello vero che sorge in Piazza Monumento, addobbato per l’occasione da mille lucine argentee. L’accensione delle luci natalizie non è passata inosservata ai tanti che, questo pomeriggio, si trovavano in centro per fare i propri acquisti: diverse le persone che hanno deciso di scattare una foto e di immortalarsi in un selfie dinanzi all’albero di luci.

Incredibili anche le decorazioni dei privati ispirate al Natale che hanno deciso, di propria iniziativa e con un investimento personale, di animare l’ingresso delle proprie attività con luci, fiocchi colorati, alberi addobbati e canzoni natalizie, perfette per il periodo e che scaldano il cuore.

E sebbene in città si inizia a respirare l’aria natalizia, con vetrine addobbate per l’occasione, per conoscere gli eventi ideati dall’amministrazione per il periodo più festoso dell’anno, ci sarà da attendere ancora qualche ora: domattina, infatti, sarà reso noto il calendario pensato per le festività natalizie, anche se in Piazza Monumento e lungo le due arterie del Corso, qualcosa inizia già a muoversi.