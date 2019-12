L’area all’interno del Consorzio per lo sviluppo industriale del Basso Biferno era stata sequestrata alla fine di ottobre 2018. Poi i sigilli della Guardia di Finanza di Termoli sono stati rimossi, come avviene sempre allo scadere delle indagini preliminari.

Ma quei rottami, giganteschi e inquietanti, sono ancora lì e continuano a trasudare ruggine e ferraglia, inquinando la terra, esposti a ogni sorta di intemperie. Una discarica abusiva in piena regola quella scoperta dalla Guardia di finanza di Termoli che aveva denunciato 7 persone per reati ambientali.

Ma non una discarica di provenienza ignota bensì il risultato dello smantellamento dello Zuccherificio del Molise, ormai ufficialmente dichiarato morto. Lo stabilimento saccarifero di Contrada Perazzeto era finito all’asta, venduto pezzo a pezzo. Alla fine una impresa bergamasca specializzata nella gestione dei rifiuti aveva acquistato, per oltre un milione e mezzo di euro, i rottami di ferro e rame di quello che restava dell’industria.

Ma invece di portarli via, caricandoli con macchinari speciali verso il nord, li aveva scaricati su un appezzamento del consorzio affittato a una azienda che avrebbe dovuto utilizzarlo per il deposito di mezzi e macchinari e che invece lo ha subappaltato a una terza azienda ancora. Insomma, un intrico burocratico, una matrioska aziendale, sfociato nella denuncia di 7 persone alla Procura della Repubblica di Larino per danneggiamento e deturpamento ambientale e attività di gestione di rifiuti non autorizzato.

A distanza di un anno è più però la situazione è ancora più grave perché il materiale non è stato rimosso, non è stato trasportato altrove e continua a inquinare la terra molisana.