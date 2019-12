Lo chef di Castelnuovo al Volturno Stefano Rufo ha ricevuto un’altra importante onorificenza. Ieri 3 dicembre nei locali delle Officine del volo, la sua locanda e lo storico piatto della tradizione, i Ravioli Scapolesi De.co., sono stati inseriti tra i 9 nuovi Piatti nella Guida 2020.

Più di quarant’anni fa, nel 1977, un manipolo di collezionisti fondava l’Associazione Collezionisti Piatti del Buon Ricordo. L’intento era quello di riunire coloro i quali, ormai da 13 anni, andavano in giro per l’Italia in cerca di piatti.

Oggi come allora l’Associazione si propone di promuovere e diffondere la passione per la collezione dei Piatti del Buon Ricordo unitamente alla cultura della buona cucina italiana intesa nelle sue migliori tradizioni.

E nella serata di martedì 3 dicembre, anche lo chef molisano ha ricevuto l’investitura e il diritto di entrare a far parte di questo circuito esclusivo a livello europeo, che identifica i ristoratori con un vero e proprio marchio di qualità.

Tra i nove cuochi italiani, durante la cerimonia di presentazione, presenti anche due ristoratori di Budapest e Monaco. All’evento, a cui hanno partecipato oltre 400 persone, presenti anche tv e giornali nazionali.

Stefano Rufo, durante la serata, a seguito dell’importante investitura, ha realizzato oltre 350 ravioli alla scapolese, in versione finger food, per deliziare il palato di associati, curiosi, Food blogger e giornalisti gastronomici.

“Porto con me l’orgoglio della mia terra, la passione per i nostri piatti e la voglia di condividere le nostre radici. Non mi stancherò mai di rappresentare il Molise in Italia e nel Mondo intero” commenta lo chef Stefano Rufo.