I murales di Campobasso sui voli di American Airlines

C’è un pezzetto di Campobasso sui voli intercontinentali della American Airlines. In che senso? In pratica, sulla rivista ufficiale che viene distribuita sugli aerei della grande compagnia statunitense, sono stati pubblicati i murales realizzati in città. Nel dettaglio, compare la facciata di un palazzo di via Liguria che fu realizzata dal writer Peeta, un bellissimo disegno tridimensionale che non è passato inosservato ai viaggiatori. E a un campobassano in particolare.

Infatti, Stefano Vavolo, di Malatesta Associati, ha pubblicato su facebook le foto che gli sono state inviate da un amico in viaggio verso New York: “Sui voli intercontinentali di American Airlines scorci di Campobasso”. E lo stesso organizzatore del Drawtheline, il festival annuale che si svolge nel capoluogo e coinvolge decine di writer, commenta soddisfatto l’iniziativa che ripaga di tutti gli sforzi compiuti dall’associazione.

“Qualcosa di buono per Campobasso e il nostro Molise si sta portando avanti, non solo da parte dell’associazione Malatesta ma anche da altre associazioni e giovani forze, tra tante difficoltà e molte critiche. Le soddisfazioni vanno ben oltre qualsiasi ostacolo, rispondiamo con i fatti”. FdS