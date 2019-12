Il ‘made in Molise’ c’è, si fa gustare e apprezzare. Ragazzi che lavorano nel mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’alimentare, riuscendo a creare una filiera produttiva a chilometro, anzi, a ‘centimetro zero’. Farine, olio, ortaggi: più genuino di così non si può. Anche perché si tratta per la maggior parte di associazioni e cooperative che lavorano sul biologico. E hanno deciso di farsi conoscere meglio nel capoluogo organizzando il ‘Market Fest’.

Si tratta di un mercato a chilometro zero, appunto, che vede coinvolte alcune nuove realtà produttive molisane, cooperative e associazioni, che hanno scommesso su mestieri dimenticati per costruire il loro futuro nella propria terra d’origine. Nella bella e accogliente cornice del Morelia, bar ecosolidale di via Monsignor Bologna, una vasta gamma di prodotti, dal pane agli ortaggi, dal formaggio alla pasta, al miele. Ma anche artigianato e creatività, tutto molisano.

Foto 3 di 4







Un momento di incontro e discussione su temi che spaziano dall’ambiente all’economia, dall’inclusione sociale alle risorse del territorio, dalle opportunità economiche alla salvaguardia del pianeta. Promotori dell’evento, già impegnati insieme nel progetto settimanale (il mercoledi mattina) di rivalutazione del mercato coperto, sono Fermenti Liberi, Campobasso – Pane, friselle, focacce, Hayet coop. sociale, Bojano – ortaggi a chilometro zero senza pesticidi e agenti chimici, Via dei Contrabbandieri, Macchia Val Fortore – pasta di grani autentici, Biscotti, La Ramegna, Guardiaregia – formaggi con latte bio certificato, miele e aceto di mele, La Roverella, Petrella Tifernina – legumi e cereali.

Storie di ragazzi che credono nelle propria terra e ci hanno investito tempo, sacrifici e denaro. Ne viene fuori un Molise d’eccellenza, genuino, il più buono possibile. Si tratta di giovani, insomma, che hanno unito le forze.

Come nel caso di Andrea, dell’aspirante cooperativa ‘Fermenti Liberi’: “Una bellissima iniziativa partita da produttori agroalimentari del posto e ci siamo incontrati con degli artigiani sempre molisani per una proposta variegata. Ogni mercoledì siamo al mercato coperto di Campobasso. I nostri sono prodotti tutti molisani, al 100 percento“.

Questa invece l’interessante l’esperienza di Giovanni Coscia Porrazzo e Tonio Campolieti dell’associazione ‘Via dei Contrabbandieri’, nata nella zona del Fortore, vicino Macchia Valfortore: “I nostri sono prodotti fatti con cereali aziendali. Abbiamo aziende biologiche, società come la Monterovere. Sono frollini, taralli fatti con i nostri prodotti da artigiani locali. Vendiamo anche farine, tutto macinato a pietra dal mulino Cofelice. Chiudiamo una filiera tutta locale e andiamo a commercializzarlo nel Nord ma anche al Sud e sul mercato locale”.