I lupetti sbancano Andria: doppietta di Ciamarra e gol di Pontillo per il 3-1 finale

Vittoria e bel gioco. La juniores del Campobasso espugna anche Andria e si conferma tra le big del girone L. Il 3-1 infilato in terra pugliese fa sorridere i rossoblù. Che provano subito a prendere le redini dell’incontro in mano. I pugliesi sono bravi a chiudersi a riccio ergendo un muro roccioso davanti al proprio portiere. La squadra di Massimo Barometro cerca di attaccare sugli esterni servendo soprattutto De Libero e Ciamarra che però non centrano il bersaglio. Si tenta anche la strada delle conclusioni da fuori. E un calcio di punizione di D’Anchera va a scheggiare la traversa.

IN VANTAGGIO AL RIPOSO. Lo spunto buono dei lupetti al 39’ quando D’Anchera gioca palla da sinistra, offre a Ciamarra un cross basso sul quale si avventa l’esterno che dal centro dell’area castiga Gazzillo per l’1-0 ospite.

Il Campobasso nella ripresa attacca a testa bassa per trovare il raddoppio. Nell’ordine, arrivano tre palle gol abbastanza clamorose con De Libero, Ciamarra e D’Anchera, poco cinici. Ma ecco che al 60’ giunge il 2-0: Ciamarra si procura e trasforma un calcio di rigore. Ma la partita resta aperta perché poco dopo i pugliesi dimezzano con Morisco che di testa segna su angolo di Riccio. Nel finale il terzo gol che significa vittoria: grande palla recuperata a centrocampo da Marino che serve in profondità Pontillo. Prima conclusione respinta dal portiere ma tap in vincente e 3 a 1.

FIDELIS ANDRIA 1

CAMPOBASSO 3

FIDELIS ANDRIA: Gazzillo, Fornelli, Leonetti, Fortunato, Morisco, Cuomo, Di Palma, Ricco, Leonetti, Lafranceschina, Atif. A disposizione: Di Pietro, Sibio, Canosa, Patruno, Paparusso, Prasti, Civita, Inchingolo, Massari.

ALL.: Di Palma

CAMPOBASSO: De Toffol, Tizzani, Luisi, Lavecchia, Concalves, Martinucci, Ciamarra, Marino, D’Anchera, De Libero, Della Ventura. A disposizione: Santaniello, Pietrunti, Camorani, Arco, Schiattone, Marchetti, Feola, Pontillo, Di Martino.

ALL.: Barometro

ARBITRO: Rossi di Molfetta

MARCATORI: 39’ e 60’ (rig.) Ciamarra (C), 65’ Morisco (A), 88’ Pontillo (C).